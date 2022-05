Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Jusqu'au 21 mai 2022, les médiathèques et les bibliothèques du réseau de lecture publique de Saint-Paul mettent à l'honneur la culture japonaise. Au programme : tournoi de cartes Yu-Gi-Oh, rencontres avec l'auteur Staark, séance de dédicaces à l'occasion de la sortie du manga Redskin, découverte des jeux traditionnels japonais, jeux vidéos, création de mangas avec Staark ou avec l'auteur et illustrateur Bruno Dufestin, exposition et projection...

