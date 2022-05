Ce jeudi 19 mai 2022, la ville de Saint-Paul organise une table ronde sur la thématique du vivre-ensemble à La Réunion qui viendra clôturer l'ensemble des festivités mises en place lors de la journée internationale du vivre-ensemble en paix. L'événement se tiendra en salle du conseil municipal à l'hôtel de ville à partir de 18h30 (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Animée par Idriss Issop Banian, délégué de Aisa-ONG, Thierry Malbert, anthropologue et maître de conférence en sciences de l’éducation et Zahir Liang Ko Yao, doctorant en anthropologie et Daniel Minienpoullé, président du groupe de dialogue inter-religieux aura pour thème “Vivre-Ensemble à La Réunion : entre mythes et réalités”.

Adoptée par 193 états en 2017, la journée internationale du vivre-ensemble en paix mobilise les efforts de la communauté internationale, et est l’occasion pour tous d’exprimer le désir profond de vivre et d’agir ensemble unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie.

Plus de renseignement au 0262 34 49 20.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Paul.