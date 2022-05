Saint-Paul s'associe à la Journée mondiale de la Biodiversité célébrée ce dimanche 22 mai 2022. Les marmay de l'Accueil de loisirs sans hébergement de l'école Louise-SIARANE viennent de visiter la cocoteraie de l'Étang. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (Photo d'illustration : ville de Saint-Paul)

L’occasion de découvrir la faune et la flore locales de ce site emblématique du Bassin de vie de Saint-Paul centre.



La commune, titrée Ville Amie des Enfants par UNICEF, organise 13 ALSH, du 16 au 27 mai 2022, pendant les vacances scolaires. 224 animatrices et animateurs de 13 associations encadrent ces centres. 1 211 enfants y sont accueillis (603 maternels et 608 élémentaires). Soit 28 établissements de 6 Bassins de vie.



Ce séjour permet d’aborder plusieurs thématiques. Les services municipaux se chargent d’enrichir le contenu pédagogique de cette session de mai. Ainsi, des créneaux sont spécialement réservés pour eux dans les sites sportifs et les piscines du territoire.



Le médiabus intervient lui dans les ALSH des Bassins de vie. Les différents centres participent également à des animations diverses (oiseaux marins et forestiers, pollution lumineuse, atelier avec du matériel recyclables…).