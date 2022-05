Ce mardi 17 mai 2022, petits et grands ont profité en famille d'une matinée de sensibilisation sur les pratiques éco-responsables du tri, à l'épicerie sociale de Saint-Gilles-les-Hauts. En partenariat avec l'Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires ( ANDES ), le CITEO et le Territoire de la Côte Ouest ( TCO ), la ville de Saint-Paul participe à ces démarches pour renforcer les actions éco-citoyennes sur le territoire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

Destinés aux familles bénéficiaires de l'épicerie solidaire, ces ateliers pédagogiques sont composés d'interventions avec des intervenants du TCO, de jeux ludiques à réaliser en famille et des visites de déchèteries.

En 2018, la collecte en porte-à-porte a généré un peu plus de 230 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ( déchets non triés ). Dans le but de conseiller et d’accompagner les bénéficiaires et les membres de l’épicerie Solidaire, tout est mis en place pour apprendre en famille, les différentes pratiques responsable de tri.

C’est donc dans la convivialité, que les ateliers ont été adaptés sous forme de jeux ludiques, pour sensibiliser à la fois les parents et les marmay. C’est suite à l’intervention du TCO, que les plus petits ont révélé leur expertise en la matière, lors d’un quizz sur le tri sélectif.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Paul.