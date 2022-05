Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 11 minutes

Dans le cadre de la journée mondiale de la biodiversité, la ville de Saint-Paul organise lance l'opération "Trier, c'est gagner". Jusqu'au dimanche 5 juin 2022. Les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois sont invité.es à rapporter au moins 5 kilos de déchets recyclables au Fourmize Réunion de l'Éperon. Le dépôt des déchets s'effectue du lundi au samedi, de 9 à 13 heures et de 15 à 18 heures. "Grâce à ce geste solidaire, vous pourrez gagner des places pour l'Aquarium de Saint-Gilles-les-Bains et le musée Kélonia de Saint-Leu. Mais attention ces places sont limitées" indique la ville de Saint-Paul (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

