Jusqu'au vendredi 27 mai 2022, le médiabus repart sur les routes de la ville de Saint-Paul. Cette médiathèque mobile s'arrêtera près de la plage de l'Hermitage-les-Bains, à proximité du boulodrome, de 9 à 12 heures. Les marmailles âgé·es de 6 à 12 ans pourront venir participer gratuitement à des ateliers d'écriture de poésie et de création de cartes pop up. De beaux cadeaux à offrir à l'occasion de la fête des mères. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Pour rappel, le médiabus constitue un dispositif du réseau de lecture publique. Ce véhicule aménagé contient ainsi des livres, des CD et des DVD. Celui-ci vise à permettre l’accès à la lecture et à la culture pour toutes et pour tous.

Cet objectif correspond à l’ambition de la municipalité de Saint-Paul dans ce domaine. L’enjeu est de lutter contre l’illettrisme mais aussi contre l’illectronisme.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Paul ou sur sa page Facebook.

www.ipreunion.com / [email protected]