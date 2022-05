Ce vendredi 27 mai 2022, la commune de Saint-Paul organise une nouvelle permanence numérique à Mafate à la Maison pour tous de l'ilet des Orangers, de 13h30 à 16 heures. L'un des six conseillers numériques de la Ville viendra accompagner les Mafatais·es dans leurs démarches administratives en ligne. Notamment en cette période de déclaration d'impôts. (Photo : ville de Saint-Paul)

Deux agents connect, l’Adjointe déléguée au développement de l’innovation numérique sur le territoire, Hélène ROUGEAU, et un agent référent du Conseil des habitants se rendront également dans le cirque. Tous effectueront le déplacement à pied, équipés de matériel informatique.

Les habitants de Mafate sont donc invités à participer à cette permanence. Ils peuvent joindre le conseiller numérique, Yohann RIVIÈRE, au 06 92 62 07 68.

La lutte contre l’exclusion numérique concerne également Mafate. Des ateliers itinérants s’y déroulent régulièrement. Pour rappel, les six conseillers numériques organisent chaque semaine des permanences dans les Bassins de vie du territoire.

- Six conseillers numériques de Saint-Paul pour aider la population -

Ils aident la population dans une logique de proximité. Retrouvez en cliquant ici les calendriers et les contacts de ces conseillers en fonction du secteur où vous habitez.

Pour rappel, les missions des conseillers numériques sont de former les habitants aux outils numériques mais aussi à l’utilisation du smartphone, de la tablette et de l’ordinateur.

L’objectif est de leur permettre de devenir autonomes le plus rapidement possible, de réaliser les démarches en ligne, de naviguer sur internet, d’apprendre les bases du traitement du texte et de connaître l’environnement et le vocabulaire numérique.

Lutte contre l’illectronisme : une volonté forte

La volonté de la Municipalité est de venir en aide à des publics ciblés dans leurs démarches administratives. La lutte contre l’illectronisme représente ainsi une volonté forte.

Une vingtaine d’aidants connect habilitée réalise déjà les démarches administratives et effectue des déclarations en ligne pour les citoyens. Cela se passe dans les mairies annexes et les équipements de proximité de la commune.

Saint- Paul continue de développer l’accès aux droits pour ses habitants.

- Les contacts des conseillers numériques : -

Service accès aux droits et numérique à Mafate : 02 62 70 28 20

Bassin de vie de la Plaine/Bois-de-Nèfles : Olivier BABET, 0693 03 98 83

Bassin de vie de la Saline : Géraldine IMACHE, 06 92 66 53 12

Bassin de vie de Plateau Caillou : Yohann RIVIÈRE, 06 92 62 07 68

Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains : Faheza ATTOUMANI, 06 93 03 38 30

Bassin de vie de Saint-Paul centre : Jean-Pierre HOARAU, 06 93 94 41 27

Bassin de vie du Guillaume : Guillaume PAYET, 06 93 02 80 85