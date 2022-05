EDF à La Réunion informe ses clients de Saint-Paul qu'ils seront concernés par des coupures d'électricité pour travaux. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

• Le lundi 30 mai

Entre 8h30 et 15h30 :



Allée des Grenades

Chemin Crève Coeur

Impasse Bellevue

Impasse des Grillons

Impasse Eva

Rue Montrouge



Entre 8h30 et 12h00 :



Rue Marius et Ary Leblond

Rue Suffren



• Le jeudi 02 juin

Entre 8h15 et 14h30 :



Chemin Fond Maunier

Chemin Ligne Berthaut

Chemin Mascade

Impasse Mauricia

Rue de l’Église



• Le vendredi 03 juin

Entre 8h30 et 14h30 :



Chemin Bras Canot



