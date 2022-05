La ville de Saint-Paul, ville d'art et d'histoire, et le festival du film citoyen de la Réunion, proposent conjointement d'assister à la projection du film "Je veux ma part de terre". Elle se tiendra le mardi 7 juin 2022, au stade de l'Éperon. Les réalisateurs du film seront présents pour échanger avec le public.

"Je veux ma part de terre" est une trilogie sur l'exploitation des terres dans l'Océan indien (Madagascar, La Réunion et l'île Maurice). Ce volet retrace l'histoire de Bruno Rivière, une figure de l'agriculture bio à l’île de la Réunion. Après des années de militantisme et de combats "frontaux", il est devenu adepte de la méthode douce. Avec l'association " Militant pour la terre ", il ambitionne de changer les choses... autour de lui : pas plus, pas moins.

Cette projection à Saint-Paul est l'occasion de vivre un moment de partage et d’échange, avec les réalisateurs Jean-Marie Pernelle et Fred Lambolez, ainsi que le "militan pou la tèr", Bruno Riviere. Le film est engagé, citoyen, militant, et incite à porter un regard nouveau, tout en échangeant durant une ambiance conviviale. Les réalisateurs veulent dénoncer les changements sociétaux qui se font sur les îles de l'Océan Indien, avec "des transformations qui ne se font pas dans une temporalité normale, brusquement et brutalement."

L'entrée est gratuite et sans réservation.