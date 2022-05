Publié il y a 41 minutes / Actualisé le Mercredi 25 Mai à 12H23

Organisée le mercredi 18 mai dernier au gymnase Saint-Paul centre, la finale d'Ufo street a rassemblé de nombreux jeunes âgés entre 12 et 17 ans. De 8h à 15h15, ils ont relevé plusieurs défis ludiques et sportifs et participé à un tournoi de street soccer et de street basket. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

