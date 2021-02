Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Pour freiner la circulation du coronavirus, la commune de Saint-Pierre, l'ARS et le laboratoire Réunilab, organisent une opération de dépistage Covid-19 le mardi 16 février 2021, de 8h30 à 11h, Place des Victoires (boulevard Hubert Delisle). Le dépistage est gratuit et sans ordonnance. Vous devrez présenter votre carte vitale et une pièce d'identité. Apportez également votre stylo. Le port du masque est obligatoire et les gestes barrières doivent être respectés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour freiner la circulation du coronavirus, la commune de Saint-Pierre, l'ARS et le laboratoire Réunilab, organisent une opération de dépistage Covid-19 le mardi 16 février 2021, de 8h30 à 11h, Place des Victoires (boulevard Hubert Delisle). Le dépistage est gratuit et sans ordonnance. Vous devrez présenter votre carte vitale et une pièce d'identité. Apportez également votre stylo. Le port du masque est obligatoire et les gestes barrières doivent être respectés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)