Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

En application des mesures gouvernementales et préfectorales en vigueur, la ville de Saint-Pierre modifie le dispositif d'organisation habituel du marché en plein air de la Ravine Blanche pour le samedi 27 février et le samedi 6 mars 2021. Le samedi 27 février, seuls les forains permanents occupant un numéro de carreau impair seront autorisés à s'installer et à vendre leurs produits. Le samedi 6 mars, seuls les forains permanents occupant un numéro de carreau pair seront à leur tour autorisés à s'installer. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Pierre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

