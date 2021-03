Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Deux piscines municipales de la ville de Saint-Pierre, celle de Casabona et celle de la Ravine des Cabris seront fermées durant plusieurs jours du mois de mars. Ces fermetures exceptionnelles sont dues à un examen d'éducateur territorial d'activités physiques et sportives, indique la ville de Saint-Pierre. Ainsi, la piscine de Casabona sera fermée les 17 et 18 mars, celle de la Ravine des Cabris sera quant à elle fermée les 8, 10, 12, 16 et 19 mars. (Crédit photo : Ville de Saint-Pierre)

