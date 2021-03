Depuis des semaines, la colère gronde sur le chantier de Casabona, où une vingtaine d'arbres vont être abattus dans le cadre du projet de construction d'un centre commercial. Ce vendredi 12 mars 2021, le maire de Saint-Pierre Michel Fontaine a réagi, qualifiant les manifestants de "non patriotiques" et affirmant qu'il ne cèderait "à aucune intimidation". Il a également insisté sur le fait que Casabona "ne regarde que les Saint-Pierrois". Si les activistes continuent à occuper le terrain, une expulsion pourrait être ordonnée. A ce jour l'entreprise mandatée pour ce chantier déplore un blocage du chantier et a déjà déposé trois plaintes contre les protestataires.

"Un mouvement citoyen qui ne respecte plus rien" : c'est en ces termes que Michel Fontaine a qualifié les manifestants qui occupent le chantier de Casabona, du moins sa partie en sous-bois sur laquelle une vingtaine d'arbres doivent être abattus, "principalement des cépées de faux-poivriers" selon la commune. "Ils seront remplacés par 80 arbres à hautes tiges" rappelle le maire de Saint-Pierre.

Après des semaines de silence, il a réagi au blocage du chantier réalisé par plusieurs associations montées en collectif "de défense de la forêt de Casabona" (Extinction Rebellion - QG Zazalé - Greenpeace - Alternatiba - ATTAC - Collectif des usagers de manapany - Germin'acteurs - 5000 Pie Dbwa). "Un collectif ? Quel collectif ? Moi ce n'est pas avec ces associations que j'échange. Certains ont un comportement qui dépasse les limites" a déclaré Michel Fontaine, qui ne cache pas son agacement face aux différentes mobilisations effectuées sur les lieux.

Pour le maire, "on peut discuter avec des gens responsables, pas des gens qui sont non patriotiques. Le maire de Saint-Pierre ne cèdera à aucune intimidation, même si on pose des arbres devant sa porte".

- "Instrumentalisation" -

La mobilisation de Casabona est aussi le fruit d'une "instrumentalisation" de ce qui reste "un travail d'élagage". Une récupération politique également pointée du doigt par le député LR David Lorion, présent lors de la conférence du maire. "On dit qu'en coupant un arbre, on coupe une forêt, c'est faux. On attire l'attention là où on veut, pour de fausses raisons" estime l'élu saint-pierrois qui affirme qu'il "faut aménager Casabona", qui n'est d'ailleurs pas "une forêt" mais "une friche" ont indiqué les élus, photos à l'appui pour prouver que la zone n'est pas à proprement parler dense en végétation.

Pour Michel Fontaine, la provenance des associations mobilisées est absurde : "ce sont des gens du Tampon, de Saint-Joseph, de L'Etang-Salé… Je rappelle que Casabona est sur Saint-Pierre, c'est un projet de date. Casabona ça regarde les Saint-Pierrois, ça regarde les gens de Casabona" a-t-il martelé.

Le maire attribue d'ailleurs une subvention de 5.000 euros à l'association Les Z'amis solidaires, pour l'entretien, l'embellissement, le nettoyage du quartier Casabona. "Une subvention classique" affirme le maire qui veut mettre fin aux polémiques, tout comme aux contestations de ses opposants durant le conseil municipal tenu plus tôt dans l'après-midi.

- Le chantier à l'arrêt -

Impact de cette mobilisation : cette partie du chantier est actuellement bloquée et l'entreprise mandataire du marché ne peut plus travailler. Ce vendredi, Michel Fontaine a indiqué que l'entreprise en question a déjà déposé trois plaintes contre les manifestants, qui montent dans les arbres pour empêcher leur abattage ou organisent des opérations de replantation le week-end.

Des hamacs ont été installées dans les arbres, comme l'ont d'ailleurs publié certains militants sur les réseaux sociaux. Rappelant qu'il s'agit d'un terrain communal, Michel Fontaine estiment qu'"on est un peu dans le hors la loi, là" et si cela continue, "nous allons demander une expulsion de ces gens-là".

Photo Extinction Rebellion Réunion

- Un "aménagement nécessaire" -

Pour rappel, le projet de Casabona, qui représente un budget global de 20 millions et est sur la table depuis 20 ans consiste en trois volets : la réhabilitation des équipements sportifs du complexe Casabona (7 hectares), la réalisation d’un rond-point et d’une voie de de liaison jusqu’à la rue Casabona (4.000 m2) et l'aménagement du parcours de santé (2,5 hectares).

Modélisations : ville de Saint-Pierre

La partie concernée par l'abattage d'arbres permettra une meilleure circulation dans la zone selon la commune notamment "créer une boucle locale entre la rue Luc Lorion et la rue Casabona et le quartier de la Ravine Blanche" mais aussi améliorer la desserte des commerces, a détaillé Thierry Payet, directeur général adjoint à l'aménagement et la prospective urbaine. On estime que la zone va accueillir 250 nouveaux emplois.

"Comme cela a été fait au parc urbain de Ravine blanche, il faut aménager cet espace, recréer un espace social, d'accessibilité" estime le député David Lorion. Les travaux envisagés sur la route sont cependant essentiellement dédiés au désenclavement de la zone via un giratoire. Cela ne réduira pas le trafic routier alentour : "pour désengorger la circulation, il y a une solution, c’est la déviation de Saint-Pierre, et ça, ça dépend du Conseil régional" a rappelé Michel Fontaine.

"Ce mandat je l'assumerai jusqu'à la fin, je n'ai pas d'autres velléité", a d'ailleurs déclaré le maire en faisant allusion aux élections régionales. "Notre ville nous la connaissons et nous l'aimons. Laissez les Saint-Pierrois améliorer leur ville. Les donneurs de leçons, y a autre chose à faire."

mm/www.ipreunion.com