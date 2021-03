Dans le cadre de sa collaboration avec le réseau de musiques actuelles Kwé Kilé et le Prma, le Kerveguen met en place une session de formation sur le thème de "L'art de la fiche technique" avec Germain Boulet le mardi 30 mars de 14h à 16h. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Pierre. (Photo d'illustration)

Vous êtes musiciens, comédiens, danseurs et vous envisagez de vous produire dans des lieux d'accueil professionnels, des salles, des festivals, votre fiche technique sera le trait d'union permettant de transmettre vos besoins en termes d'accueil, de sonorisation, de lumière, et bien plus encore... entre ces structures et vous. Venez apprendre à la rédiger et en découvrir les codes et points essentiels !



Nombre de participants maximum 16 personnes issues de maximum 8 groupes, musique, théatre, ... Infos/inscriptions [email protected]