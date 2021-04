Et le calendrier de vaccinations est...

La vaccination s’est mise en place à La Réunion de manière progressive, au fur et à mesure de l’arrivée des vaccins, par publics prioritaires comme suit :

Depuis le 15 janvier :

les résidents volontaires des 25 Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), Ehpa (établissement d'hébergement pour personnes âgées) et unités de soins de longue durée et le personnel volontaire (plus de 50 ans ou porteurs de pathologies à risque) ainsi que le personnel du Sids (service d'incendie et de secours)



Depuis le 18 janvier :

les personnels des établissements de santé (public comme privé) de plus de 50 ans ou porteurs de pathologies à risque, les professionnels de santé libéraux, les personnels des services de soins ou d’aide à domicile, les transporteurs sanitaires, les médecins et infirmiers scolaires et des services de médecine du travail

Depuis le 25 janvier :

- les personnes en situation de handicap hébergées dans les établissements MAS (maison d'accueil spécialisé) et FAM (foyers d'accueil médicalisé) et les personnels éligibles de ces établissements ;

- la population âgée de plus de 75 ans et les personnes avec des pathologies à haut risque de complications pour le Covid-19 (en savoir plus)

Depuis le 19 mars :

• toute personne âgée de 65 à 74 ans ayant au moins une des pathologies à risque de forme grave de Covid-19 définies par le Haut conseil de santé publique (en savoir plus)

• les professionnels du secteur de la santé et du secteur médico-social au contact direct des patients :

- professionnels de santé salariés et libéraux

- secrétaires médicales

- personnels des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées ou personnes en situation de handicap

- personnels des services d’aide à domicile pour les personnes âgées et personnes en situation de handicap

Depuis le 22 mars :

toute personne âgée de 60 à 74 ans ayant au moins une des pathologies à risque de forme grave de Covid-19 définies par le Haut Conseil de Santé Publique (en savoir plus)

Depuis le 29 mars :

toute personne âgée de 70 ans et plus sans critère de pathologie

A compter de ce 7 avril :

toute personne âgée de 50 ans et plus ayant au moins une des pathologies à risque de forme grave de Covid-19 définies par le Haut conseil de santé publique (en savoir plus)