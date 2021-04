Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 34 minutes

La mairie de Saint-Pierre informe les forains qu'en en application des mesures gouvernementales et préfectorales en vigueur, ces derniers doivent alterner selon leur numéro de carreau pour pouvoir vendre leurs productions. "Seuls les forains permanents occupant un numéro de carreau impair seront autorisés à s'installer et à vendre leurs produits alimentaires et artisanaux, ce samedi 24 avril 2021. Le samedi 1er mai 2021, seuls les forains permanents occupant un numéro de carreau pair seront autorisés à s'installer" indique la mairie de Saint-Pierre. "Aucun occasionnel ne sera admis. Pour respecter le couvre-feu, l'installation des forains se fera à partir de 5h le samedi matin. L'accueil du public se fera de 6h à 13h " ajoute la ville. (Photo : mairie de Saint-Pierre)

