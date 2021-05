Le théâtre Lucet Langenier présente le conte musical "Granmèr Kal", le samedi 22 mai 2021 à 15h. Le spectacle accueil tout public et la séance est à 10 euros tarif plein et 6 tarif réduit. Retrouvez-ci dessous un résumé du conte musical. (photo : théâtre Langenier)

Qui ne connaît Granmèr Kal ?



Nos souvenirs tremblent à l’idée que nous aurions pu, lors d’une désobéissance ou pour un pas de côté hors de la vigilance des parents, la croiser au détour d’un sentier, au cœur d’une forêt profonde. Kalla, associée à la papangue géante qui plane au-dessus des cirques, s’incarne dans une mythologie de tous les dangers liés à l’Autre, à l’Inconnu.



L’enjeu de la pièce est d’inviter à un regard neuf sur cette " diablesse " qui hanta les nuits de nos enfantines terreurs insomniaques. C’est le lieu d’une interrogation : comment vibrent nos émotions, au rythme de quelles sonorités, et définies par quels instruments ? Comment apprendre à mieux cerner le personnage de Granmèr Kal, avec le regard d’un humanisme généreux ? Cette approche, qui cible de jeunes publics, concerne aussi tous les parents, éducateurs de leurs imaginaires.

Textes : Marie N’Diaye la diablesse et son enfant et Léone Louis -- Adaptation du texte : Léone Louis -- Mise en scène : Daniel Leocadie -- Jeu : David Fourdrinoy et Léone Louis -- Création musicale : David Fourdrinoy -- Collaborations artistiques : Luc Rosello, Lucie Le Renard, Marion Brugial, Isabelle Gastellier -- Création lumière: Sylvain Dedieu -- Création son : Nicolas Rapeau -- Régie : Laurent Filo -- Production : Cie Baba Sifon -- Coproduction : CDNOI -- Soutien : Région La Réunion, Département La Réunion, ville de Saint-Paul -- Partenaires de création : le Séchoir, le LAB-Céline Amato