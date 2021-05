La ville de Saint-Pierre veut faire du parc Tardif, dénommé "parc du 20 décembre 1848", " un lieu d'apprentissage culturel, patrimonial et artisanal à partir du savoir-faire des habitants, des associations, tout en préservant les espèces naturelles présentes sur le site" indique la ville. Pour cela, celle-ci doit constituer un partenariat entre acteurs locaux, institutions, établissements scolaires et autres partenaires. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"L'objectif est aussi de sauvegarder et valoriser l'héritage culturel et patrimonial, lié à l'histoire de la Réunion et plus particulièrement aux mémoires de ce quartier" ajoute la mairie.

Pour y participer, envoyer votre dossier par courriel jusqu'au 7 juin 2021 à 12h. Plus d'informations sur le site de Saint-Pierre.

