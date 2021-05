Publié il y a 15 minutes / Actualisé le Mardi 25 Mai à 11H48

Dans le cadre de la journée des jardins, la ville de Saint-Pierre organise la "Fet nout sa voir" au Vieux domaine, le dimanche 6 juin 2021, de 10h à 17h30. L'entrée est de 5 euros pour les plus de 18 ans. Des ateliers nature, artistiques et des jeux vous seront proposés. "Les ateliers peuvent être payants si vous voulez apprendre (tarif sur place). Toutes les réalisations sont vendues par les exposants à leur profit" indique la ville de Saint-Pierre. Plus d'informations au 0693 99 19 58 ou au 0692 65 66 93. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

