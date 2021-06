Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

La ville de Saint-Pierre informe que la SPL Opus, "concessionnaire et exploitant du port de Saint Pierre, lance un avis de publicité préalable à la délivrance d'un titre d'occupation temporaire du domaine public". "Cet appel à candidature concerne l'exercice d'une activité commerciale de type snacking" ajoute la ville. Tous les documents sont à retrouver sur le site de la mairie de Saint-Pierre ou sous format papier gratuitement à la SPL Opus et au Bureau administratif de la capitainerie du Port. Vous pouvez déposer votre dossier jusqu'au 23 juin 2021 à 11H30. Plus d'informations sur le site de la ville de Saint-Pierre. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)





(photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

