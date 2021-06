Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

La Fête de la musique sonne cette année un caractère particulier. Cependant, le service culturel de la ville de Saint-pierre a, toutefois, tenu à mettre en avant la musique et à la partager au plus grand nombre. Une fête qui ne sera, certes, pas diffusée dans l'espace public et sous la forme que nous connaissons mais qui sera accessible à tous, via un live Facebook.

La Fête de la musique sonne cette année un caractère particulier. Cependant, le service culturel de la ville de Saint-pierre a, toutefois, tenu à mettre en avant la musique et à la partager au plus grand nombre. Une fête qui ne sera, certes, pas diffusée dans l'espace public et sous la forme que nous connaissons mais qui sera accessible à tous, via un live Facebook.