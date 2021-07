Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 10 heures

Pendant cette période d'hiver austral, les piscines de la Ravine des Cabris et de Casabona seront fermées pour vidange des bassins et des opérations de maintenance. La piscine de Casabona ferme le mercredi 30 juin et rouvrira au public le lundi 19 juillet 2021. La piscine de la Ravine des Cabris quant à elle, ferme le mercredi 30 juin et rouvrira au public le mardi 13 juillet. (Photos rb/www.ipreunion.com)

