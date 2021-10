Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le vaccinobus continue sa tournée contre le Covid-19 et s'arrêtera sur le parking du centre commercial Carrefour (ZAC Canabady) les vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021. Il accueille toutes les personnes de plus de 12 ans sans RDV de 8h30 à 17h30.

