Découvrez le programme culturel du 15 au 24 octobre 2021 dans la cadre de la semaine créole, manifestations soumises aux règles sanitaires actuellement en vigueur. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Pierre.

Au cinéma Moulin à Café :

- Le 27ème festival Ecran Jeunes (association Ecran Jeunes) - du 15 au 24 octobre - Tarifs : 5€ ou 2€



Au Kerveguen :

- Festival Maliba Léla (musique du monde) - mercredi 20 octobre à 19h - Tarifs : 10€ ou 6€

- Lionel Louéké + Sabouk (jazz) - vendredi 22 octobre à 20h - Tarifs : 20€ ou 12€

- Davy Sicard (sous réserve) le 23 octobre à 20h - 20€ (en partenariat avec le Sakifo)



Au théâtre Lucet langenier :

- Kapor lo 6 promyé trimaz (contes) Konpani Ibao + Karanbolaz- mercredi 20 octobre à 19h - Tarifs : 10€ ou 6€

- Master Class Marouvin/Manent uniquement pour les éléves de l'école municipale de musique

- Dam Makadam avec Fabio Marouvin et Patrick Manent (Maloya piano-voix) - vendredi 22 octobre à 20h - Tarifs : 10€ ou 6€

- Kervéli + Vincent Pothin (maloya métissé) - samedi 23 octobre à 20h - Tarifs : 10€ ou 6€



A la Pointe du Diable :

- La fête du cerf-volant " Marmay's an l'air" (association Air Trois AIr) - les 23 et 24 octobre - gratuit



Au théâtre de Pierrefonds :

- Élégie pour un fuyard - LES RADICAUX LIBRES #2 - UNE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE - ÉRIC LANGUET - Compagnie DANSES EN L'R - Samedi 23 Octobre à 20H - la soirée sera poursuivie par un moment de convivialité autour d'un verre & petit apéro poussière.