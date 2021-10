• Un protocoale sanitaire strict

Le pass sanitaire sera donc obligatoire pour ceux et celles qui auront à fréquenter la remise des dossards, la zone départ, celle d’arrivée. Bénévoles et concurrents n’échapperont donc pas à la règle. Idem pour les familles, partenaires, suiveurs…

L’équipe médicale prendra la température des concurrents à la remise des dossards (où ces derniers seront soumis à un questionnaire médical) et sur la zone départ. La vérification des sacs coureurs se fera à la remise des dossards et non plus le jour de course. Les ravitaillements sur le parcours seront distribués par portions individuelles. Des draps jetables sont installés sur les lits picots et changés après chaque passage. Les masques seront obligatoires sur les temps de repos.

• Comment sont réparti.e.s les folles et les fous

Et les parcours sont...

L'une des pricipales informations à retenir des parcours de ces quatre courses est que le Maïdo a été effacé de la carte des parcours de la Diagonale des Fous, du Trail de Bourbon et de la Zembrocal. " Le sentier de la Brèche au Maïdo était prêt, livré ", explique Thierry Chambry, le directeur de course de la Diagonale. " Mais nous avons considéré que le passage des coureurs pendant deux jours présentait certains risques. Nous avons voulu sécuriser et pris l’option Ilet des Orangers, de Lataniers, Passerelle d’Oussy, Deux Bras qui sera un gros poste de ravitaillement, Dos d’Ane où il n’y aura pas d’accès public, le ravitaillement suivant étant prévu chemin Ratineau. Ce nouveau parcours permettra aux concurrents de parcourir 49 km dans Mafate. C’est impressionnant. " Effectivement.

Conséquences de cette option prise par l’organisation :

- la Diagonale des Fous mesurera 160 km (9 400 m D+)

- le Trail de Bourbon 105 km (6 140 m D+)

- la Zembrocal 173 km (11 050 m D+)

- la Mascareignes comptera 72 km (3 900 m D+) avec un changement de lieu de départ, le stade Paul-Dominique Hubert d’Hell Bourg accueillant celui-ci, en remplacement de l’école de Grand Ilet.