Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

La ville de Saint-Pierre accueille, ce samedi 23 octobre et ce dimanche 24 octobre 2021, la 2eme édition du festival du cerf-volant "Marmay's an l'air" sur le site de la Pointe du diable. "C'est un site réhabilité par la mairie, un lieu où l'on peut se balader et faire du sport en famille, à tout âge. On vous attend nombreux, pour cette activité de partage, en plein air" indique la commune saint-pierroise. Sur place, un atelier de construction (groupes réduits, pass sanitaire à partir de douze ans) et un stand de restauration avec des repas à emporter seront présents

