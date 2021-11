Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Pour la première fois, Lékol mizik trad accueille, du 5 au 16 novembre 2021, un grand maître de la percussion et de la danse traditionnelle malinké et Soussou : Alhassane Camara dit Dartagnan. Soliste pendant 10 ans, auteur compositeur, djembéfola, l'artiste participera à plusieurs temps forts tels que la projections du film " L'appel du djembé" de Catherine Veilleux, à des concerts ou encore à des master-class. Le musicien donnera également un concert à Saint-Pierre ce lundi 15 novembre 2021. Cet évènement s'inscrit dans l'objectif de Lékol mizik trad: promouvoir les musiques et danses traditionnelles de La Réunion, de l'Afrique de l'ouest et du bassin Afro Caribéen, par le biais de l'enseignement, des échanges et du spectacle vivant dans les quartiers prioritaires. Nous publions ici la publication Facebook ainsi que le programme de Lékol mizik trad. (Photo: Dartagnan DjembEvolution)

Pour la première fois, Lékol mizik trad accueille, du 5 au 16 novembre 2021, un grand maître de la percussion et de la danse traditionnelle malinké et Soussou : Alhassane Camara dit Dartagnan. Soliste pendant 10 ans, auteur compositeur, djembéfola, l'artiste participera à plusieurs temps forts tels que la projections du film " L'appel du djembé" de Catherine Veilleux, à des concerts ou encore à des master-class. Le musicien donnera également un concert à Saint-Pierre ce lundi 15 novembre 2021. Cet évènement s'inscrit dans l'objectif de Lékol mizik trad: promouvoir les musiques et danses traditionnelles de La Réunion, de l'Afrique de l'ouest et du bassin Afro Caribéen, par le biais de l'enseignement, des échanges et du spectacle vivant dans les quartiers prioritaires. Nous publions ici la publication Facebook ainsi que le programme de Lékol mizik trad. (Photo: Dartagnan DjembEvolution)