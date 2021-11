Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 44 minutes

La municipalité de Saint-Pierre a décidé d'interdire, par arrêté, la consommation d'alcool sur ses plages à compter du 24 novembre 2021 et jusqu'au 1er mars 2022. "La consommation d'alcool contribue à la levée des inhibitions et facilite les comportements agressifs et violents à l'origine de nombreux troubles à l'ordre public. Pendant la période de l'été austral, de nombreuses familles avec enfants fréquentent le littoral saint-pierrois et les différentes plages de la capitale du Sud. Il s'agit d'y faire respecter le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique" a-t-elle indiqué dans un communiqué de presse (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

