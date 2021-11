Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Organisée depuis 2015, la journée de la laïcité est un événement citoyen qui permet de diffuser auprès des plus jeunes les valeurs de la République et favoriser ainsi respect, tolérance et bien vivre ensemble, relaie la ville de Saint-Pierre. Le collectif laïque sud et sa présidente Hélène Vergniet organisent un rassemblement ouvert à " toutes les forces laïques " ce jeudi 9 décembre à 18h sur la Place de la Laïcité à Saint-Pierre. Une démarche à laquelle la ville a adhéré et choisi d'apporter son soutien. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

