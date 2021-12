On chante, on danse et surtout on met son masque

Sur le site du festival de nombreuses affiches rappelent que le port du masque est obligatoire.

Des agents de sécurité demandent aux festivaliers qui ne le portent pas de remettre leur masque sur le nez. Des messages audios sont diffusés via les enceintes des scènes en attente de spectacles pour appeler à respecter les gestes barrières et à porter le masque.