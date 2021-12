Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Le festival du Sakifo se termine ce dimanche 12 décembre 2021. Troisième et dernière jour de concerts sur le front de mer de Saint-Pierre. Ce samedi a été marqué par un nouveau chamboulement de la programmation et un tour de vis supplémentaire pour faire respecter les gestes barrières sur le site. Artistes et festivaliers ont profité ensemble du plaisir à retrouver la scène (Photo www.ipreunion.com)

