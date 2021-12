Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Le Sakifo s'est terminé ce dimanche 12 décembre 2021 après trois jours de concerts sur le front de mer de Saint-Pierre. Malgré la pandémie et les gestes barrières imposés tout au long du festival, le public était au rendez-vous. Plus de 15.000 festivaliers ont dansé et chanté, masque imposé sur le nez. C'est deux fois moins qu'en 2019 mais c'est malgré tout un pari réussi pour l'équipe du Sakifo, qui se félicite d'avoir réussi à maintenir son édition 2021. Le tout sur fond de polémique, alors qu'une partie de la population a difficilement compris le maintien d'un tel événement culturel, quand les pique-niques et rassemblements familiaux sont proscrits. (Photos www.ipreunion.com)

