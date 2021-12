Publié il y a 11 minutes / Actualisé le Jeudi 09 Décembre à 15H31

Les dates du marché forain en cette fin d'année 2021 et début 2022 sont être modifiées en raison des journés fériés. Initialement prévu les samedis 25 décembre et 1er janvier 2022ces deux jours de marché sont avancés aux jeudis 23 et 30 décembre 2021 (Photo rb/www.ipreunion.com )

