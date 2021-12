Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

A partir de ce mercredi 15 décembre 2021 et jusqu'au 15 janvier 2022, le front de mer de Saint-Pierre s'illumine pour les fêtes de fin d'année. "Pour inaugurer et clôturer cet évènement (ce mercredi et le 15 janvier 2022 à 18h- ndlr), la commune en partenariat avec les associations Globice et Lalanbik proposera au public une rencontre artistique . Des expositions, une conférence sur les cétacés, de la danse et projections sont prévues (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A partir de ce mercredi 15 décembre 2021 et jusqu'au 15 janvier 2022, le front de mer de Saint-Pierre s'illumine pour les fêtes de fin d'année. "Pour inaugurer et clôturer cet évènement (ce mercredi et le 15 janvier 2022 à 18h- ndlr), la commune en partenariat avec les associations Globice et Lalanbik proposera au public une rencontre artistique . Des expositions, une conférence sur les cétacés, de la danse et projections sont prévues (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)