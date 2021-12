Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 9 heures

À l'occasion de la célébration de la fête de la liberté, Saint-Pierre propose, le 19 et 20 décembre 2021, des concerts, des ateliers tressage, des expositions et des projections. Ces animations auront lieu dans les jardins de la plage, au Centre de ressources Pierre Macquart et au Kerveguen.

