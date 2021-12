Traditionnellement, la commémoration de l'abolition de l'esclavage est célébrée le 19 décembre à Saint-Pierre. Pour l'occasion, un village de la liberté sera érigé dans les Jardins de la plage, sur le front de mer. Voici le programme des festivités (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le 19 décembre, à 9h se tiendra l'inauguration du village de la liberté avec riz chauffé et dégustation de mets lontan, ateliers (kayamb, tressage vacoa, fabrication de bob...), jeux divers (goni, jeu de l'oie, course la roue...), expositions (arts traditionnels, historique), musique et dane sur la scène "maloya dan' ron".



A 19h30, concert de Firmin Viry et SRJO, au plateau de la liberté, place Albany.

Le 20 décembre, au Kerveguen et au Centre de Ressources Pierre Macquart de 9h à 17h: exposition " Mahavel " de Mo Armen (du 13 au 20 décembre) et jeu de l'oie géant sur l'histoire de La Réunion et l'esclavage.



Projection du film Elie ou les forges de la liberté entre 9 h et 15h.

Synopsis : Le 8 novembre 1811 à Saint-Leu, petite bourgade de l’île Bourbon, aujourd’hui La Réunion, s’est déroulé un événement exceptionnel, unique dans l’histoire insulaire... Un événement pourtant pratiquement oublié de nos jours. Il s’agit de la révolte de Saint-Leu;le soulèvement de plusieurs centaines d'esclaves qui, avant d'être trahis et impitoyablement réprimés...



Projection du film Madame Desbassyns de 10h et 16h.

Synopsis : Mariée peu avant ses 15 ans au quadragénaire Henri-Paulin Panon Desbassyns, la jeune créole Hombeline Gonneau Montbrun va entamer un parcours hors du commun et se retrouver à la tête de la plus puissante famille de propriétaires de terres

et d'esclaves de l'île Bourbon. Au fil de sa très longue existence, un véritable mythe s'est

forgé autour de sa personne...