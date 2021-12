La ville de Saint-Pierre informe les usagers de la fermeture des piscines de la Ravine des Cabris et de Casabona pour vidange. Celles-ci seront fermées jusqu'au 9 janvier inclus. La ville de Saint-Pierre rappelle les horaires aux usagers que nous publions ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Pierre)

• Piscine Ravine des Cabris :

- Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 12h15 à 13h30 et de 16h30 à 17h30

- Mercredi : de 12h15 à 13h30

- Samedi : de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30

- Dimanche : de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30



• Piscine Casabona :

- Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 12h15 à 13h30 et de 16h30 à 17h30

- Mercredi : Pas de public

- Samedi - Dimanche : de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30