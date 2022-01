Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 18 minutes

Dans le cadre d'un partenariat entre diverses associations, la SHLMR et la ville de Saint-Pierre, 48 enfants âgés de 7 à 12 ans de quartiers prioritaires seront initiés aux sports nautiques du 10 au 21 janvier 2022. Au programme pourront pratiquer de la planche à voile, "l'optimist", de la voile habitacle, de la pirogue, de la plongée, du kayak ou du paddle. Les enfants seront répartis en groupes, et seront encadrés par des professionnels qualifiés et diplômés précise la ville. La ville de Saint-Pierre organise cet évènement dans le cadre de sa politique volontariste de développement de la pratique sportive. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

