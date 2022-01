Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

Suite au mouvement de grève nationale prévue le jeudi 27 janvier 2022, et, face à l'incertitude du nombre de personnels communaux susceptibles de suivre ce mouvement de grève, la ville de Saint-Pierre et du Port informent les parents d'un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles. Les deux communes ne seront pas en mesure d'assurer le service de la restauration scolaire ainsi que la surveillance de la pause méridienne. Le service de garderie de fin de journée au Port ne pourra pas non plus être assuré. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

