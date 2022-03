Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Le vendredi 11 mars 2022, de 8h30 à 12h30, le Pôle Emploi de Saint-Pierre et la Maison France Services organisent une matinée d'informations dans le cadre de la semaine de l'emploi. Au Domaine Vidot, une vingtaine de conseillers présenteront les différentes offres d'emplois et les secteurs d'activités. Ils pourront également renseigner les visiteurs au mieux sur les formations et services existants et les accompagner dans l'utilisation des outils numériques. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

