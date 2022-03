Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 2 heures

Ce samedi 12 mars 2022, le théâtre Lucet Langenier présente la pièce "Après le feu" de Cie Kèr béton. La pièce pose une interrogation sans concession sur les formes de violence les plus extrêmes : deux " enfants " perdus dans le vide de l'Après, dans un no man's land de réveil à soi, dans la solitude de la dépossession de leur identité d'Avant, deux survivants se confrontent et s'affrontent. Se joue devant nous la tragédie des rescapés. Les places sont à 10 euros et 6 euros pour les tarifs réduits. Nous publions ci-dessous les informations complémentaires. (Photo : Cie Kèr béton)

