Publié le Mardi 05 Avril à 02H57 / Actualisé le Mardi 05 Avril à 06H30

La ville de Saint-Pierre participe à l'opération anciennement appelée "Nuits sans lumière" et aujourd'hui "Les Jours de la nuit". A partir du 8 avril et jusqu'au 4 mai 2022, les éclairages publics seront coupés dès 19h dans les secteurs ne présentant pas de risques d'accidents. Une opération qui vise à protéger les jeunes pétrels pour leur premier envol et favorise également la ponte des tortues marines. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Pierre (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

