Arbre à pluie, Bancoulier, Bois de pintade, bois de gaulette… Ce jeudi matin, une centaine de jeunes Saint-Pierrois sont venus planter 200 plants d’espèces endémiques.Ce projet de réaménagement du parcours de santé vise à améliorer la qualité de vie des habitants du quartier. Et ce, en adéquation avec la construction du nouveau centre commercial et du pôle service tertiaire.

Le jeune Niubi Mati, membre du conseil municipal des enfants, est fier d’être présent. "Il faut protéger les arbres, la nature. Là on va commencer à avoir plus d’air, la nature va reprendre ses droits." Écoutez :



"Ces arbres vont pousser, prendre de l’ampleur pour le bien-être et la santé des habitants. Planter des arbres est essentiel car nous devons faire face à des changements climatiques", déclare Cyrille Melchior, Président du Département. Écoutez :

- Un lieu propice à la détente -

L’aménagement du parc se fera en quatre zones sur une surface de 18 000 m2. Le parc urbain de Casabona a vocation à être un lieu de marche et de détente où les Saint-Pierrois pourront venir s’abriter du soleil et se reposer. Des assises en basalte seront d’ailleurs réparties le long du sentier et quelques-unes seront disséminées sous les grands arbres. Un belvédère rustique sera également implanté sur la zone de prairie pour profiter des vues sur le littoral Sud.

Une aire de jeu et un parc de street workout seront également installés pour que petits et grands puissent s'amuser et s'adonner à leur sport favoris.

- Un projet controversé -

Plusieurs manifestations avaient eu lieu l’année dernière à Casabona à Saint-Pierre pour protester contre l’abattage d’arbres de la forêt. Mais également contre le projet de route de la municipalité et de centre commercial.

Dans ce qu’il nomme "le dernier poumon vert de Saint-Pierre ", les manifestants avaient comme objectif, la plantation de 1.000 arbres".

