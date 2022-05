Après cinq ans d'absence, la folle descente des moks dans les rues de Saint-Pierre revient. Plaisir des yeux, folies dans les têtes (des pilotes, copilotes, co-copilotes), un beau tracé à travers les bottes de foin. Rendez-vous le samedi 7 mai 2022 à 16h pour la présentation des caisses à savon. Un événement organisé le lendemain par l'association Air trois air et le service culturel de la ville de Saint-Pierre. 3.000 personnes sont attendues sur toute la durée de la manifestation. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Pierre (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

"De retour le 8 mai à St Pier... La Mok y roule, 50 caisses à savon de toute l’île, dans la ville.Une fête populaire, un spectacle gratuit, un lékip la couilloniss’, viens à zot’" invitent l'association Air trois air et le service culturel de la ville de Saint-Pierre. La première descente se fera dimanche 8 mai à 9h30, la seconde sera à 15h.

Des animations seront prévues tout au long de la journée. Les inscriptions sont désormais closes.

La course se déroulera depuis l'angle de la Rue François de Mahy et Désiré Barquisseau, jusqu'au front de mer. Comme à l'accoutumé, les jardins de la mairie seront disponibles pour les piques niques.

Le programme :

• Le Samedi 7 mai 2022

- Arrivée : arrivée des caisses contrôle technique et démonstrations.

- Lieu : parking Gabriel Dejean

- Horaires : de 14h à 20h.

- Animations : sur podium 16H à 19h

• Le Dimanche 8 mai 2022

- Ateliers : expositions, démonstrations

Lieu : parking Gabriel Dejean

Horaires : de 9h à 19h.

- Animations diverses : sécurité routière, jeux de tradition, orchestres cuivre...

Lieu : sur l’ensemble du site

Horaires : de 9h à 19h

- Plateau artistique : avec les associations de Saint-Pierre

Lieu : parking du CINÉMA REX (Partie basse)

Horaires : de 10h à 19h30.

- Descente de caisse savon

Horaires : de 9h à 18h

Lieu de départ : Angle rue Marius et Ary Leblond et la rue Archambaud

Lieu d’arrivée : Angle rue MéziaireGuinard et la rue four à chaux.

1) 1er départ grand circuit : 10h

2) 2ème départ grand circuit : 16h

3) Descentes marmailles entre les deux descentes adultes

Lieu de départ : prolongement de la rue Auguste Babet (en dessous du carrefour)

Lieu d’arrivée : Angle rue MéziaireGuinard et la rue four à chaux

- Estimation du public attendu :

Sur toute la durée de la manifestation : 3.000 personnes.

Au plus fort de la manifestation : 1.200 personnes.