Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Après cinq années d'absence, les caisses à savons ont fait leur grand retour ce week-end du 7 et 8 mai 2022 dans les rues de Saint-Pierre. Un événement organisé par l'association Air trois air et le service culturel de la ville. Cette année, 50 mok s'élancent à travers les bottes de foin dans les rues de la capitale du Sud. La course se déroule depuis l'angle de la Rue François de Mahy et Désiré Barquisseau, jusqu'au front de mer. 3.000 personnes sont attendues sur toute la durée de la manifestation. (Photos : DR)

