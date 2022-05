Ce jeudi 12 mai 2022 marque l'ouverture de la 5ème édition du salon du livre Athéna, sur le site des jardins de la plage sur le front de mer de Saint-Pierre. Après le report de l'événement, qui devait initialement avoir lieu en octobre 2021 mais n'a pas pu se tenir en raison du contexte sanitaire, la librairie à ciel ouvert a cette fois-ci pu ouvrir ses portes. En tout, 135 auteurs ainsi que 35 éditeurs se réunissent sur ces quatre jours. (Photo : ville de Saint-Pierre)

" Éclats de vie : littératures au cœur ", c'est le thème de cette nouvelle édition. Un thème qui, selon Sandrine Aho-Nienne, adjointe à la culture à la mairie de Saint-Pierre, s'adapte au contexte actuel. "Avec le Covid, nous avons dû trouver de nouvelles façons de vivre. Cette épidémie a créé des cassures, des fractures dans la société. Les gens se sont éloignés les uns des autres. La littérature peut justement permettre de rassembler les gens, de voir la lumière, de se remettre à vivre en société".

- Des invités des renoms -

Cette 5ème édition est particulièrement riche en termes d'invités : Mémona Hintermann-Affejee, Djaïli Amadou Amal, Michel Bussy, ou encore en tête d'affiche le philosophe Michel Onfray. Tout au long de ces quatre jours sont organisés des rencontres, des conférences, des séances de dédicaces, des tables rondes, des spectacles littéraires, un concert, et des déambulations dans les jardins avec la possibilité d'échanger avec les nombreux auteurs présents.

- Une volonté de partage -

L'objectif de ce salon est simple : diffuser la culture et donner le goût de la littérature. "On ne cible pas spécialement un type de public en particulier, on souhaite apporter la littérature partout, faire connaître et partager le monde littéraire, avec les différents apports que cela induit, comme la stimulation de l'esprit créatif et de l'imagination. On espère aussi aider l'industrie du livre. C'est pour cela que le salon est gratuit pour tout le monde : visiteurs comme exposants", affirme Sandrine Nao-Nienne.

Afin de toucher le public le plus large possible, le salon Athéna a pour la première fois choisi de mener des actions culturelles au cœur de quartiers éloignés, en amont de l'événement, pour faire connaître l'univers littéraire. Des actions ont été menées dans neuf quartiers, avec en ligne de mire la volonté que le plus de monde possible s'approprie le trésor qui réside dans la littérature et puisse développer son imaginaire, ainsi que son esprit créatif. C'est aussi une manière de lutter contre l'illettrisme. L'adjointe à la culture déplore le fait que le taux de Réunionnais touchés par l'illettrisme soit très largement supérieur qu'au niveau national : selon les derniers chiffres de la préfecture, environ 23% des habitants sont concernés contre moins de 10% en France métropolitaine.

- La programmation -

Michel Onfray interviendra publiquement le samedi 14 mai à 19h. Le salon se clôturera le dimanche 15 mai, à 18h, sur la place du Rotary, par un concert de Ziskakan. Pour connaître le programme complet, rendez-vous sur le site du salon Athéna.

Sur l'ensemble des quartre jours, la mairie de Saint-Pierre attend environ 25.000 visisteurs sur le salon.

