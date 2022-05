Le jeudi 12 mai 2022, à l'espace Adelaïde de l'Agence BAC Réunion de Saint-Pierre, a organisé la remise des attestations de formation "initiation à la fonction de Brancardier" pour 14 stagiaires présents. La Bac Réunion a été missionné par le Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion dans le cadre d'une convention au titre du FDI (Fonds de développement de l'inclusion) pour le développement de filières Service à la personne et santé en lien avec les établissements sanitaires et médicaux sociaux du territoire. (Photo : BAC Réunion)

"Il régnait comme un air de fierté chez les 14 stagiaires présents à l’agence BAC Réunion de Saint-Pierre, ce jeudi 12 mai 2022, à l’occasion de la remise des attestations de formation "initiation à la fonction de brancardier". Courant avril, 20 chercheurs d’emploi motivés ont bénéficié d’un accompagnement théorique et pratique d’une durée de 21 heures, proposé par notre partenaire de formation AKALI. Au-delà des approfondissements en manutention et ergonomie, les brancardiers, à l’aide d’une méthode pédagogique dynamique, ont disposé d’un contenu de formation fondé sur l’analyse des pratiques du métier. Une attention particulière a été apportée à la qualité de la communication avec le patient, avec des focus sur le positionnement professionnel et la décontamination du matériel.



Une opportunité pour notre président, Monsieur Philippe Nativel et notre Directeur, Monsieur Johny Dijoux, de communiquer sur le maintien de notre politique de formation en 2022, en lien avec la professionnalisation des équipes. L’occasion également de remercier les membres de la municipalité de Saint-Pierre et les représentants du Groupement Hospitalier Territorial, chaleureusement invités pour l’occasion".

Au-delà des approfondissements en manutention et ergonomie, les brancardiers, à l’aide d’une méthode pédagogique dynamique, ont bénéficié d’un contenu de formation fondé sur l’analyse des pratiques du métier. Au cours de ces trois journées, une attention particulière a été apportée à la qualité de la communication avec le patient, avec des focus sur le positionnement professionnel et la décontamination du matériel. Cette démarche de remise en main propre des attestations de formation poursuit l’objectif de saisir de manière officielle l’opportunité de féliciter les stagiaires pour leur implication dans le processus de formation et valoriser leur professionnalisation.