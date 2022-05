Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 secondes

Ce vendredi 20 mai 2022, des experts comptables et des agents des finances publiques s'associent pour mener l'opération "Allo Z'impôt." Le but de cette opération est d'aider tous les contribuables à bien remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu. Ces experts seront présents à Saint-Denis, à la Possession, à Saint-Pierre et au Tampon (Image d'illustration : AFP)

Ce vendredi 20 mai 2022, des experts comptables et des agents des finances publiques s'associent pour mener l'opération "Allo Z'impôt." Le but de cette opération est d'aider tous les contribuables à bien remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu. Ces experts seront présents à Saint-Denis, à la Possession, à Saint-Pierre et au Tampon (Image d'illustration : AFP)