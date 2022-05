C'est ce dimanche 29 mai 2022 que la fête des mères est célébrée. Plusieurs villes organisent des événements tout au long du week-end. Nous publions le programme de ces festivités ci-dessous

Demandez le programme

A Saint-Paul, la ville organise un Marché aux Fleurs qui se déroulera le samedi 28 mai de 8h à 17h, sur la place de Débarcadère et le long du caillebotis. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Au Port, un marché artisanal se tiendra sur le parvis du Grand Marché le samedi 28 mai entre 9h et 18h. Le dimanche 29 mai, les magasins de la ville seront exceptionnellement ouverts toute la matinée. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Au Tampon, plusieurs emplacements de vente de fleurs se tiendront le samedi 28 et le dimanche 29 mai de 7h à 19h, Avenue du général de Gaulle, au SIDR des 400 et à la Plaine des Cafres. Pour plus d'informations, cliquez ici

A Saint-Benoit, l’association des commerçants de Saint-Benoît "Dynamique commerçante de Saint-Benoit", propose un concours photos sur la place du marché couvert samedi 28 mai. La ville invite les mamans à venir se prendre en photo avec leurs enfants sur un photomaton. Pour plus d'informations, cliquez ici.

La Ville de Saint-Denis et l'Union des Commerçants Dionysiens organisent, du 26 au 28 mai, la super Mam'". Trois jours d'animations dans le centre-ville de Saint-Denis pour mettre à l'honneur les mamans. Déambulations de peluches géantes, animations musicales et pleins de cadeaux sont à gagner. Pour plus d'informations, cliquez ici.

A Saint-Pierre, les commerçants du centre-ville de Saint-Pierre organisent une journée maman-enfant pour l'occasion, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 sur la placette de la poste. De l’émotion, de la détente, de la complicité et de la joie au programme. Les enfants sont invités à préparer leurs plus beaux poèmes, ils seront lus en direct. Pour plus d'informations, cliquez ici.

La ville de Saint-Leu a concocté une journée spéciale pour les mamans. Le samedi 28 mai, au parc du 20 décembre, les mamans sont invitées à partir de 13h. Au programme : des ateliers coiffure, massage, photos, des animations musicales et une soirée dansante jusqu'à 23h30. Pour plus d'informations, cliquez ici.

La ville de L'Etang-Salé organise une Zumba Party pour la fête des mères, le samedi 28 mai 2022 de 09h30 à 11h00 au plateau couvert du Stade Gilbert Delgard. Pour plus d'informations, cliquez ici.

